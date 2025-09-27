السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:28
    عاجل

    جيش العدو الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يعتدي على مربع دغمش في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

      مراسل المنار: دبابة ميركافا صهيونية تستهدف بقذيفة أطراف بلدة راميا جنوب لبنان

      مراسل المنار: تحليق كثيف للطائرات المسيّرة المسلحة الإسرائيلية في أجواء قرى بنت جبيل جنوب لبنان

