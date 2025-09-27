الشيخ قاسم: يجب أن نكون معاً حتى نحمي هذا البلد ونحن نشدّ على أيدي الجيش اللبناني في مواجهة العدو الحقيقي والوقوف إلى جانب أهله وشعبه ونحن معه دائماً إن شاء الله