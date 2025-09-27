الشيخ قاسم: نحن نطالب بتنفيذ اتفاق الطائف وانتخاب مجلس نواب على أساسٍ وطني لا طائفي وباستحداث مجلس للشيوخ تُمثَّل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية