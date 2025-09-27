السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:45
    لبنان

    الرئيس عون في ذكرى السيدين: حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن والوفاء لها لا تكون إلا بوحدة الموقف

      دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى ان تكون الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين ، مناسبة للتأكيد على أن “حماية التضحيات التي يقدمها أبناء هذا الوطن، على اختلاف انتماءاتهم والوفاء لها، لا تكون إلا بوحدة الموقف”. وقال “إن الأخطار التي تتهدد لبنان اليوم، من أمنية وسياسية واقتصادية، لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التكاتف الوطني”.

      وأعرب الرئيس عون عن أمله في “أن تكون هذه الذكرى الأليمة محطة للتلاقي، ولترسيخ الإيمان بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة واحدة وجيش واحد ومؤسسات دستورية تحمي السيادة وتصون الكرامة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

