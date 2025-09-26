الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 22:31
    ممثل روسيا في مجلس الأمن: الترويكا الأوروبية فرضت ضغوطا على إيران مبنية على أكاذيب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لا يحظى بالأصوات اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن

      مندوب الصين بمجلس الأمن: انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران هو سبب التحديات التي نراها اليوم

      مصادر فلسطينية: 60 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

