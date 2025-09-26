الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 19:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     متضامنون مع غزة يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالتزامن مع مغادرة رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يمثل مجدداً أمام القضاء

      رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يمثل مجدداً أمام القضاء

      فصائل المقاومة الفلسطينية: خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يكشف عزلة الكيان الدولية

      فصائل المقاومة الفلسطينية: خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة يكشف عزلة الكيان الدولية

      مستشفيات غزة: 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال اليوم بينهم 30 في مدينة غزة

      مستشفيات غزة: 51 شهيدا بنيران جيش الاحتلال اليوم بينهم 30 في مدينة غزة