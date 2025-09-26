وزير الدفاع اللبناني: مهمة الجيش “هي درء الفتنة”

أعلن وزير الدفاع اللبناني ميشال المنسى، أنّ كرامة الجيش اللبناني تأسف لإلقاء تبعات الشارع على “حماة الشرعية”، مؤكداً أنّ مهمة الجيش “هي درء الفتنة”.

وأوضح منسى، في بيانٍ، أنّ الجيش اللبناني “بذل الدماء والأرواح والإصابات والإعاقات في سبيل الأرض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من أحد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة”.

وأشار إلى أنّ “المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية”.

وأضاف أنّ “للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الأمل الباقي بعد الله ولبنان”.

كلام المنسى يأتي في وقت شنّ فيه بعض وسائل الإعلام هجوماً تحريضياً ضدّ الجيش اللبناني، عقب انتهاء فعالية إضاءة صخرة الروشة أمس بصور الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، محمّلاً إيّاه المسؤولية عما حصل، ومشكّكاً بشجاعته وجرأة قادته على اتخاذ القرارات.

المصدر: موقع المنار