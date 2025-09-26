الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 09:30
    عاجل

    وسائل إعلام سورية: توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قريتي عابدين والعارضة في حوض اليرموك بريف درعا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “مايكروسوفت” تعطل خدمات لوحدة عسكرية تابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية

      سرايا القدس – كتيبة جنين: استهدفنا قوة صهيونية بزخّات كثيفة من الرصاص وفجّرنا عبوة ناسفة أدت إلى إصابة جندي

      قوات العدو الإسرائيلي تطلق النار باتجاه منتظري المساعدات قرب محور “نتساريم” وسط قطاع غزة

