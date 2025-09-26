الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    القوات المسلحة اليمنية: تمكنت دفاعاتنا الجوية من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية وذلك بإطلاقِ عدد من الصواريخ أرضِ جو أثناء العدوان الإسرائيليِ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضها على المغادرة وإفشال جزء من الهجوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القوات المسلحة اليمنية: ندعو جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرحِ العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هُويتِها ما لم فإنها ستكون عرضةً للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية

      القوات المسلحة اليمنية: ندعو جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرحِ العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هُويتِها ما لم فإنها ستكون عرضةً للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوسِ أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد

      القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوسِ أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد

      قصف مدفعي عنيف ومتكرر غرب مدينة غزة

      قصف مدفعي عنيف ومتكرر غرب مدينة غزة