القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 الانشطاري متعدد الرؤوسِ أهدافًا حساسة عدةً في منطقةِ يافا المحتلة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتوقيف الحركة في مطار اللد