الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 01:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف مدفعي عنيف ومتكرر غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القوات المسلحة اليمنية: قواتنا المسلحة سوف تستمر في تنفيذ المزيد من العمليات وبوتيرة متصاعدة  دفاعا عن البلد وضمنَ التصدي للعدوان الإسرائيلي وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزة حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم

      القوات المسلحة اليمنية: قواتنا المسلحة سوف تستمر في تنفيذ المزيد من العمليات وبوتيرة متصاعدة  دفاعا عن البلد وضمنَ التصدي للعدوان الإسرائيلي وإسنادًا لإخوانِنا الصامدين في غزة حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم

      القوات المسلحة اليمنية: ندعو جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرحِ العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هُويتِها ما لم فإنها ستكون عرضةً للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية

      القوات المسلحة اليمنية: ندعو جميع الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرحِ العمليات في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ أو تعبرُ منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هُويتِها ما لم فإنها ستكون عرضةً للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية

      القوات المسلحة اليمنية: تمكنت دفاعاتنا الجوية من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية وذلك بإطلاقِ عدد من الصواريخ أرضِ جو أثناء العدوان الإسرائيليِ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضها على المغادرة وإفشال جزء من الهجوم

      القوات المسلحة اليمنية: تمكنت دفاعاتنا الجوية من التصدي لعدد من التشكيلات القتالية وذلك بإطلاقِ عدد من الصواريخ أرضِ جو أثناء العدوان الإسرائيليِ الأخيرِ على بلدِنا وأجبرت بعضها على المغادرة وإفشال جزء من الهجوم