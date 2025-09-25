الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:23
    عاجل

    دوي صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن 

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون اثر إطلاق صاروخ من اليمن 

      سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى أراضيها

      قماطي استقبل وفدا من “صرخة وطن”.. للوحدة الوطنية بوجه الاعتداءات الصهيونية

