الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
   بيروت 10:59
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    الخارجية الايرانية: هجمات العدو استهدفت المناطق السكنية والمدنيين والمنشآت النووية السلمية وهو ما لا يمكن تبريره