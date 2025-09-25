الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:47
    السيد الحوثي: كلما احتجّت دول العالم وشعرت بالخزي وهي تتفرج على المستوى الرهيب من الإجرام الإسرائيلي كلما قام الأميركي بخطوات داعمة للعدو

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      آليات الاحتلال تتوغل في عمق غزة من ثلاثة محاور وسط تصاعد المجازر والتهجير

      أوساط صهيونية تُقر بإخفاق الدفاعات الجوية الاسرائيلية في التصدي للمسيرة اليمنية في إيلات

      السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه لأنه يستند إلى الشراكة الأميركية

