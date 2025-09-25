الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:01
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف جيب يتبع لعدد من “المستعربين” بعبوة أرضية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما أدّى لمقتل من بداخله

      مواضيع ذات صلة

      “كتائب القسام” تحذّر العدو: الخطر على أسراكم سيزداد مع توسيع العدوان على غزة

      “كتائب القسام” تحذّر العدو: الخطر على أسراكم سيزداد مع توسيع العدوان على غزة

      قصف تحشدات العدو الإسرائيلي جنوب خانيونس

      قصف تحشدات العدو الإسرائيلي جنوب خانيونس

      إعلام العدو: قتلى وجرحى وفقدان الاتصال بأربعة جنود في حي الزيتون

      إعلام العدو: قتلى وجرحى وفقدان الاتصال بأربعة جنود في حي الزيتون