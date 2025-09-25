الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:00
    العلاقات العربية والدولية في حزب الله: هذه الخطوة تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية حية ويستحيل دفنها أو طي صفحتها

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القضاء الفرنسي يدين ساركوزي

      كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف جيب يتبع لعدد من “المستعربين” بعبوة أرضية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما أدّى لمقتل من بداخله

      تجمّع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان وجبات غذائية وعينات تموينية في بيروت عن روح السيد نصر الله

