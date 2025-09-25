الخميس   
   25 09 2025   
   2 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 15:01
    حزب الله: صحيح أن موجة الاعترافات الجديدة سوف لن يكون لها أي تأثير مباشر على أوضاع الفلسطينيين لكن العالم بات يدرك أن ‏سياسة التجاهل لهذه القضية لا ‏تجدي نفعاً

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      القضاء الفرنسي يدين ساركوزي

      كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف جيب يتبع لعدد من “المستعربين” بعبوة أرضية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما أدّى لمقتل من بداخله

      تجمّع العلماء المسلمين وحركة الأمة يوزعان وجبات غذائية وعينات تموينية في بيروت عن روح السيد نصر الله

