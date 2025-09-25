وحدة العلاقات العربية والدولية في حزب الله: نعبّر عن ترحيبنا بإقدام عدد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين وانضمامها إلى ‏سائر ‏المجموعة العربية والإسلامية والدولية