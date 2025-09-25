مرشحة لرئاسة أيرلندا: الفلسطينيون وحدهم يحددون قيادتهم وحماس جزء من نسيجهم

انتقدت المرشحة المستقلة لانتخابات الرئاسة الأيرلندية كاثرين كونولي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد تصريحاته التي استبعد فيها حركة حماس من أي حكومة فلسطينية مستقبلية، مؤكدة أن الحركة جزء من الشعب الفلسطيني، وأن القرار بشأن قيادته يجب أن يبقى بيد الفلسطينيين وحدهم.

وقالت كونولي، في مقابلة إذاعية مع BBC Radio Ulster، إن “ليس من حق قادة أجانب أن يحددوا مصير الشعب الفلسطيني أو من يتولى حكمه”، مشيرة إلى أن موقفها يستند إلى تجربة بلادها التاريخية مع الاستعمار، ما يجعلها أكثر حذرًا في القبول بتدخلات خارجية تحدد خيارات الشعوب.

وجاءت تصريحاتها في وقت أعلنت فيه دول عدة – بينها بريطانيا وكندا وأستراليا – اعترافها الرسمي بدولة فلسطين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان ستارمر قد شدد خلال إعلانه اعتراف لندن بفلسطين على أن هذا القرار “لا يمنح شرعية لحماس”، معتبرًا أن “لا مستقبل للحركة ولا دور لها في الحكم أو الأمن”. لكن كونولي ردت بأن الأولوية ليست في استبعاد طرف سياسي فلسطيني، وإنما في وقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، داعية المجتمع الدولي إلى تسمية الأمور بمسمياتها واتخاذ خطوات عملية لوقف الجرائم بحق المدنيين.

وأشارت إلى أن ملف فلسطين يتصدر أجندتها الانتخابية، وأنها ستواصل التركيز على معاناة غزة التي تجاوز عدد ضحاياها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 65 ألف شهيد، وفق تقديرات لجان أممية وخبراء قانونيين وصفوا ما يجري بأنه “إبادة جماعية”.

بدوره، علّق المرشح الرئاسي عن حزب فيانا فايل، جيم غافن، بالقول إن مسألة مشاركة حماس في أي حكومة فلسطينية مستقبلية يجب أن تحسم عبر صندوق الاقتراع وفي إطار حل الدولتين.

وقد حصلت كونولي على دعم سياسي واسع من أحزاب شين فين والعمال، والديمقراطيين الاجتماعيين، والخضر، إضافة إلى حزب الناس قبل الربح.

المصدر: وكالة شهاب