رئيس كولومبيا غوستافو بيترو: بيانات التنديد بالاحتلال في فلسطين غير كافية ويجب إبراز القوة في وجه الاحتلال وبعض المواقف الأوروبية من الحرب على غزة تتصف بالنفاق