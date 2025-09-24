القوات المسلحة اليمنية: العمليات نُفّذت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة والتصعيد الصهيونية في غزة وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا