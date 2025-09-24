الأربعاء   
    القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسيّر نفّذ عملية عسكرية أمس الثلاثاء بعدد من الطائرات المسيّرة على أهداف عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس كولومبيا غوستافو بيترو: بيانات التنديد بالاحتلال في فلسطين غير كافية ويجب إبراز القوة في وجه الاحتلال وبعض المواقف الأوروبية من الحرب على غزة تتصف بالنفاق

      مسيّرة للعدو الإسرائيلي تُطلق النار باتجاه منازل الفلسطينيين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

      مراسل المنار: تحليق للطائرات المسيّرة المسلحة الإسرائيلية في أجواء منطقة بنت جبيل جنوب لبنان

