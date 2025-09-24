الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:53
    عاجل

    مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف شرق مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      فرنجية للمنار: قوة المقاومة يجب أن تكون رصيدا لتقوية لبنان والأبشع أن نرى لبنانيين مع الإسرائيلي ضد أبناء بلدهم

      فرنجية للمنار: حرص الشهيد السيد نصر الله على لبنان كان كحرص كل لبناني على وطنه

      فرنجية للمنار: حزب الله لم يخسر في المواجهة وما حدث هو نكسة وليس هزيمة

