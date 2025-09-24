الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:30
    الرئيس الإيراني : الشعب الإيراني اتحد خلف الجيش رغم محلاولات الأعداء لبث التفرقة والحرب الإعلامية التي مورست

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بزشكيان: الترويكا الأوروبية فعّلت العقوبات ضدنا بدعم أميركي وهذا إجراء غير قانوني

      بزشكيان: إيران لن تركع أمام المعتدين وستنهض أقوى بوحدتها

      بزشكيان: قادة “إسرائيل” يتبجحون بخريطة “إسرائيل الكبرى” ما يكشف نواياهم لفرض ذلك بالقوة والبطش

