الاحزاب اللبنانية: للمشاركة بالاحتفال الجماهيري السبت تأكيدا للوفاء والولاء لسيد المقاومة ونهجها وسلاحها

توقفت “الأحزاب اللبنانية” في اجتماعها الدوري في مكتب حزب الله في بعلبك، “عند الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية العدوانية على لبنان”، فتوجه المجتمعون “بالتحية والإجلال والإكبار للمقاومين الأشراف الذين صمدوا بوجه العدوان الغاشم وللشهداء الأبرار، كل الشهداء الذين كتبوا بدمائهم مجد لبنان وحريته واستقلاله، لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله الذي نفتقده قائدا مقداما يرعب العدو بالكلمة قبل السلاح، والذي يفتقده كل المقاومين المخلصين في كل الساحات قائدا ملهما يسدد الله به ساح الجهاد والمقاومة”، واكد “المجتمعون على الوفاء له حيا وميتا وفاء منيعا وعهدا راسخا بالسير على دربه وخطاه حتى تحرير المقدسات وكل أرض محتلة”.

وأضافت الاحزاب في بيان: “ندعو الأهل الكرام الصابرين والصامدين إلى أوسع مشاركة في الإحتفال الجماهيري الذي يقام يوم السبت الواقع فيه 27 أيلول الجاري، تأكيدا للوفاء والولاء لسيد المقاومة ونهجها وسلاحها المشرع بوجه كل محتل وغاصب”.

ورأى المجتمعون أن “مجازر العدو الصهيوني المتنقلة بين غزة العزة والصمود، ولبنان الإباء والمقاومة لم تعد تجدي كلمات الإدانه حيالها، ويتوجهون بخالص العزاء والمواساة للأهل الصابرين في بنت جبيل ذوي شهداء المجزرة الصهيونية الأخيرة التي إرتكبها العدو الجبان بكامل الوحشية والإجرام، وهو الجيش القاتل الهارب من القتال والمواجهة، قاتل الأطفال والنساء والمدنيين العزل الذي لا يراعي ومنذ نشأته ككيان عنصري غاشم أية معايير إنسانية وأخلاقية”.

ودعت “الأحزاب اللبنانية” الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “رفع الصوت عاليا أمام مظاهر الوحشيه الصهيونيه المتمادية التي تتجلى بكل مظاهرها البشعة في غزة ولبنان وكل ساحات المواجهة مع هذا العدو المتوحش”.