الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 13:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65,419 شهيدا و167,160 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الصحة في غزة: مستشفى الشفاء مستمر بالعمل رغم الظروف القاسية وطواقمه لا تزال متمسكة برسالتها الإنسانية

      وزارة الصحة في غزة: مستشفى الشفاء مستمر بالعمل رغم الظروف القاسية وطواقمه لا تزال متمسكة برسالتها الإنسانية

      مصادر في مستشفيات غزة: 55 شهيدا بنيران الاحتلال منذ الفجر بينهم 36 في مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 55 شهيدا بنيران الاحتلال منذ الفجر بينهم 36 في مدينة غزة

      الكرملين: الاعتقاد بأن أوكرانيا قادرة على استعادة أي شيء تفكير خاطئ

      الكرملين: الاعتقاد بأن أوكرانيا قادرة على استعادة أي شيء تفكير خاطئ