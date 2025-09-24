الأربعاء   
   24 09 2025   
   1 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 12:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط المستشفى الميداني الأردني جنوب غربي مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة

      انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة

      12 مسيّرة تستهدف 9 قوارب مشاركة في “أسطول الصمود العالمي” المتوجه إلى غزة

      12 مسيّرة تستهدف 9 قوارب مشاركة في “أسطول الصمود العالمي” المتوجه إلى غزة

      غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ وحي النصر غربي مدينة غزة

      غارات جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ وحي النصر غربي مدينة غزة