    عاجل

    دوي انفجار قرب إحدى سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الإسعاف والطوارئ بمدينة غزة: 7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس

      مصادر فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة خطاب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

      الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: سألتقي مع الرئيس الإيراني الأربعاء لبحث مسألة استئناف عقوبات الأمم المتحدة

