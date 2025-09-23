الثلاثاء   
   23 09 2025   
   30 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:20
    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل (7 أعوام) خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة إذنا بالضفة المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش العدو الإسرائيلي ينسف مبانٍ سكنية بواسطة عربات مفخخة في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

      ريقان في عكار وجهود مستمرة للإطفاء

      جيش العدو الإسرائيلي يطلق قنابل ضوئية فوق حي النصر غرب مدينة غزة

