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   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
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    إعلام العدو: انقطاع الاتصال مع 3 أشخاص جراء الحريق الكبير الذي اندلع داخل محطة حيوية في حيفا