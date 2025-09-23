الامام السيد علي الخامنئي: الأعداء استهدفوا منشآتنا النووية ولا يمكن القضاء على العلم من خلال القصف والأميركيون يصرون على تصفير تخصيب اليورانيوم ونحن لن نستسلم للضغوط في قضايانا كافة