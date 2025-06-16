الإثنين   
   16 06 2025   
   20 ذو الحجة 1446   
   بيروت 06:23
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    اعلام العدو: 16 فرقة تعمل في 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ الإيرانية في تل ابيب وهناك 48 جريحاً وهناك عالقين تحت الانقاض