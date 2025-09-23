الثلاثاء   
    الإمام الخامنئي: بعد أسبوع من شن العدو عدوانه على إيران أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق أهدافه ومخطط العدو فشل بفعل تلاحم الشعب الإيراني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الامام الخامنئي: إنجاز تخصيب اليورانيوم دفعت من أجله إيران أثماناً باهظة ولن تتخلى عنه

      الامام الخامنئي: أميركا تقول إن على إيران التخلي عن تخصيب اليورانيوم وهذا يعني التخلي عن هذا الإنجاز الكبير

      الامام السيد علي الخامنئي: الأعداء استهدفوا منشآتنا النووية ولا يمكن القضاء على العلم من خلال القصف والأميركيون يصرون على تصفير تخصيب اليورانيوم ونحن لن نستسلم للضغوط في قضايانا كافة

