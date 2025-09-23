كتائب القسام تعلن أن مجاهديها تمكنوا أمس الاثنين من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو والاشتباك معهم من المسافة صفر وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة