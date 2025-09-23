الثلاثاء
23 09 2025
30 ربيع الأول 1447
بيروت 14:56
Ar
En
Fr
Es
عاجل
الحكومة الإسبانية: المجلس الوزاري الإسباني صدق على قرارات عاجلة بشأن وقف الإبادة الجماعية في غزة
23-09-2025 14:17 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الرئيس بري: لتكن ذكرى العدوان مناسبة لإيقاظ الوعي لدى جميع اللبنانيين بأن ما تبيته “إسرائيل” يستهدف كل لبنان
14:55
الرئيس نبيه بري في الذكرى السنوية الاولى للحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان : بإنتظار موقف لبناني رسمي حيال ما صدر عن الموفد الأمريكي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة
14:53
الرئيس نبيه بري: توصيف الموفد الأميركي مرفوض بالشكل والمضمون لا بل مناقض لما سبق وقاله
14:48