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   16 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
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    اعلام العدو: تقرير عن هجوم إسرائيلي على قاعدة للحرس الثوري في قزوين شمال غرب طهران