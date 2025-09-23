الثلاثاء   
    وزارة الصحة في غزة: المنظومة الصحية في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة وكل محاولات إنقاذ ما تبقى قد تفشل تحت وطأة التدمير الممنهج للمستشفيات والخدمات الصحية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزيرة خارجية النمسا: الوضع الإنساني في غزة كارثي وعلينا واجب تقديم المساعدة ميدانيا

      وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

      البرلمان العربي يرحب بقرار فرنسا ودولاً أوروبية اخرى الاعتراف بدولة فلسطين: إرادة الشعوب الحرة أقوى من سياسات الاحتلال والاستيطان

