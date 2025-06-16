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   16 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 01:46
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    الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي على منطقة بارشين في العاصمة طهران