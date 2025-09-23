الثلاثاء   
   23 09 2025   
   30 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: 37 شهيدا بينهم 30 في مدينة غزة جراء استهدافات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جريمة الإبادة الصهيونية في غزة مستمرة…

      جريمة الإبادة الصهيونية في غزة مستمرة…

      قتيل و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

      قتيل و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-9-2025

      عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 23-9-2025