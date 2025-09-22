الإثنين   
    وسائل إعلام اسرائيلية: مظاهرات قبالة منزل نتنياهو في القدس تطالب بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال مخيم الشاطئ بمدينة غزة

      استشهاد الطفلة الفلسطينية آلاء العرجي البالغة من العمر خمس سنوات بسبب التجويع في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوب قطاع غزة

      وزير الصناعة: سيوضع نص بفزلكة الموازنة بالنسبة إلى ملف العسكريين المتقاعدين سيضم مطالبهم

