    مصادر فلسطينية: 3 غارات جوية “إسرائيلية” على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وغارة قرب المسجد العمري في البلدة القديمة للمدينة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة إلى نحو 20 شهيداً منذ فجر اليوم

      مادة “خطيرة جدا” على صحة الأطفال موجودة في كل بيت

      إعلام العدو يتحدث عن سقوط اصابات جراء اصابة دبابة بقذيفة مضادة للدروع في قطاع غزة

