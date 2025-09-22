الإثنين   
   22 09 2025   
   29 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر فلسطينية: طائرات العدو تلقي منشورات في محيط مستشفى المعمداني بمدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب قاسم هاشم: دعوة الشيخ نعيم قاسم إلى الحوار مع السعودية خطوة إيجابية يجب البناء عليها

      النائب قاسم هاشم: دعوة الشيخ نعيم قاسم إلى الحوار مع السعودية خطوة إيجابية يجب البناء عليها

      اعتراف دول غربية بفلسطين.. السعودية وقطر ترحبان وتدعوان دولاً أخرى للتحرك

      اعتراف دول غربية بفلسطين.. السعودية وقطر ترحبان وتدعوان دولاً أخرى للتحرك

      طيران الاحتلال يشن غارة في محيط مدرسة صفد شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

      طيران الاحتلال يشن غارة في محيط مدرسة صفد شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة