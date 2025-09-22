الإثنين   
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تفجر مدرعة مفخخة في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: عدد كبير من المحاصرين داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال

      الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل 114 طائرة مسيّرة أوكرانية

      مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلاً سكنياً في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

