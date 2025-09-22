الإثنين   
   22 09 2025   
   29 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قصف إسرائيلي يستهدف مخيم الشاطئ هند المناطق الواقعة جنوب جامعة القدس المفتوحة في مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: عدد كبير من المحاصرين داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال

      مصادر فلسطينية: عدد كبير من المحاصرين داخل أبراج حي تل الهوا بمدينة غزة، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي وعمليات تفجير ينفذها الاحتلال

      الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل 114 طائرة مسيّرة أوكرانية

      الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل 114 طائرة مسيّرة أوكرانية

      مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلاً سكنياً في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

      مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال منزلاً سكنياً في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة