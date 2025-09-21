الأحد
21 09 2025
28 ربيع الأول 1447
بيروت 18:44
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
28 ربيع الأول 1447
الإمساك
05:03
صلاة الصبح
05:11
الشروق
06:25
الظهر
12:31
العصر
16:00
المغرب
18:55
العشاء
19:46
منتصف الليل
23:54
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
النائب حسن فضل الله: ارتكب العدو الاسرائيلي جريمة موصوفة ضد المدنيين وبينهم أطفال في بنت جبيل
21-09-2025 18:35 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
النائب فضل الله: الاعتداءات لن تدفع شعبنا إلى التخلي عن أرضه وحقوقه بل تزيد أهل الجنوب تمسكا بخيار المقاومة
18:43
النائب فضل الله: لجنة مراقبة وقف النار لم تشكل أي ضمانة للبنان
18:43
النائب فضل الله: جرائم العدو تقع تحت نظر لجنة مراقبة وقف النار التي تحولت إلى شاهد زور على الانتهاكات
18:41