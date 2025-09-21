الأحد   
    بريطانيا وكندا واستراليا تعلن رسميا اعترافها بالدولة  الفلسطينية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيد الحوثي: المؤامرات الإسرائيلية ليست تغييرا في غزة فقط بل أطماع العدو تمتد إلى الثروات الكبرى في دول الخليج

      السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يشكل خطورة بالغة على الأمة وهو يتحرك تحت العنوان الواسع  “تغيير الشرق الأوسط”

      مراسل المنار: شهداء وجرحى بينهم أطفال في الغارة الصهيونية التي استهدفت سيارة ودراجة نارية بمدينة جبيل جنوب لبنان

