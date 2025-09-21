الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:39
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية القت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا جنوبي لبنان

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نتانياهو: إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا ونعارضها في الأمم المتحدة

      نتانياهو: إقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا ونعارضها في الأمم المتحدة

      مقتل مدنيين وإصابة خمسة آخرين في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية

      مقتل مدنيين وإصابة خمسة آخرين في هجمات أوكرانية على مقاطعة بيلغورود الروسية

      وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا

      وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا