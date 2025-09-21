وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 440 شهيداً