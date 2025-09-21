الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:06
    مجمع ناصر الطبي: وفاة الطفلة حبيبة أبو شعر البالغة من العمر 3 سنوات، جراء سوء التغذية ونقص العلاج اللازم

      وزارة الصحة في غزة: وفاة 4 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التجويع وسوء التغذية، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن سوء التغذية إلى 440 شهيداً

      مصادر في مستشفيات غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد، إلى 20 بينهم 16 شهيداً في مدينة غزة

       الهلال الأحمر الفلسطيني: سقوط شهيد وإصابة 21 آخرين إثر قصف قوات الاحتلال على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة

