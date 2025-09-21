الأحد   
   21 09 2025   
   28 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    “سرايا القدس-كتيبة جنين”: فجرنا أمس عبوة ناسفة موجّهة من نوع “سجيل 2” بناقلة جند عسكرية من نوع “نمر” واستهدفنا آليات العدو بزخات كثيفة من الرصاص في محور المسجد الكبير